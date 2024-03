Cause ai medici: «Ogni giorno una richiesta di risarcimento» 

Le cause legali contro il personale sanitario sono in aumento ma otto volte su dieci finiscono con un’archiviazione o un’assoluzione. Il tema, attualissimo, è stato al centro di un convegno sulle conseguenze legali delle complicanze sanitarie organizzato dall'Ordine dei medici che si è tenuto ieri nell’aula Atza dell’ospedale San Michele.

«Tutti i giorni ci arrivano richieste di risarcimento sulle cose più disparate e i medici spesso hanno paura e attuano la cosiddetta medicina difensiva facendo accertamenti non sempre utili, proprio per non rischiare di vedersi recapitare una richiesta di risarcimento danni», ha spiegato Roberto Demontis, capo della Medicina legale dell’Arnas Brotzu.

Per Angelo Spirito, già presidente della terza sezione civile della Cassazione «è un momento di arretramento delle specialità e delle professionalità da evitare nell’interesse del cittadino». Secondo il procuratore aggiunto di Cagliari Guido Pani, «è difficile stabilire che l’evento avverso sia legato alla condotta del sanitario, per questo si arriva in molti casi a richieste di archiviazione o, quando si va a processo, a conclusioni assolutorie».

