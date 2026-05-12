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Sant’Antioco.
13 maggio 2026 alle 00:29

Causano un danno ma poi si pentono: ragazzi perdonati 

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Una bravata notturna che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti, ma che si è conclusa con un gesto di pentimento seguito da comprensione e perdono. È la storia avvenuta nel fine settimana in piazza della Basilica di Sant’Antioco Martire, dove alcuni ragazzi, nella notte tra sabato e domenica, hanno danneggiato il portoncino d’ingresso di un’abitazione appartenente alla famiglia dell’ex preside del liceo, Giovannino Milia, oggi in pensione.

Nel contesto di un gesto impulsivo e senza reali motivazioni, i giovani hanno divelto la porta blindata, provocando danni importanti. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto per un sopralluogo. La presenza dei militari nella centralissima piazza non è passata inosservata e in poche ore la notizia si è diffusa in paese, alimentando curiosità e domande su quanto accaduto durante la notte. Con il passare delle ore sono però emersi anche i retroscena della vicenda. I ragazzi coinvolti, resisi conto della gravità del gesto compiuto, hanno raccontato tutto ai propri genitori già nella mattinata di domenica. Sono stati proprio i familiari a decidere di accompagnarli in caserma per autodenunciarsi e assumersi le responsabilità dell’accaduto. Un comportamento che ha avuto un peso determinante nell’evoluzione della vicenda. L’ex dirigente scolastico, infatti, venuto a conoscenza del pentimento mostrato dai giovani e del loro ravvedimento, ha scelto di perdonarli e di non presentare denuncia. Una decisione maturata alla luce dell’immediata ammissione delle responsabilità e della volontà delle famiglie di rimediare ai danni provocati.

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