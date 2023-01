Causa un incidente e scappa a piedi 

Nell’auto travolta viaggiava però anche una trentenne di Quartu che è rimasta ferita. Mentre il conducente della Croma scappava a piedi facendo perdere le sue tracce, scattavano i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118. La donna ferita è stata così trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove è arrivata in codice giallo. Nell’incidente ha riportato contusioni in diverse parti del corpo. Ieri dopo gli accertamenti, è stata dimessa.

L’incidente si è verificato alle ore 23.45 di domenica in via Cardano, in quel momento poco trafficata. Fra le altre auto, una Fiat Croma, risultata di proprietà di una 37enne di Villasor, ma con alla guida la persona ora ricercata dai militari del nucleo Radiomobile. L’auto, per cause in via di accertamento ha tamponato violentemente una Fiat Panda che viaggiava nello stesso senso di marcia, condotta da un 40enne di Quartu, operaio, rimasto illeso.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu lo cercano da domenica notte dopo che una donna a bordo dell'auto travolta è rimasta ferita finendo poi in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ma la caccia all’automobilista pirata non si è fermata: i carabinieri non lo avrebbero ancora individuato. L’auto che guidava non era sua.

Provoca un incidente, abbandona l’auto priva di assicurazione e scappa a piedi facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu lo cercano da domenica notte dopo che una donna a bordo dell'auto travolta è rimasta ferita finendo poi in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ma la caccia all’automobilista pirata non si è fermata: i carabinieri non lo avrebbero ancora individuato. L’auto che guidava non era sua.

Lo schianto

L’incidente si è verificato alle ore 23.45 di domenica in via Cardano, in quel momento poco trafficata. Fra le altre auto, una Fiat Croma, risultata di proprietà di una 37enne di Villasor, ma con alla guida la persona ora ricercata dai militari del nucleo Radiomobile. L’auto, per cause in via di accertamento ha tamponato violentemente una Fiat Panda che viaggiava nello stesso senso di marcia, condotta da un 40enne di Quartu, operaio, rimasto illeso.

Nell’auto travolta viaggiava però anche una trentenne di Quartu che è rimasta ferita. Mentre il conducente della Croma scappava a piedi facendo perdere le sue tracce, scattavano i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata del 118. La donna ferita è stata così trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove è arrivata in codice giallo. Nell’incidente ha riportato contusioni in diverse parti del corpo. Ieri dopo gli accertamenti, è stata dimessa.

Le indagini

In via Cardano anche una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il responsabile. La Fiat Croma sarebbe risultata priva di copertura assicurativa. I carabinieri hanno così proceduto al sequestro del mezzo che ora è a disposizione del magistrato. Del conducente sul posto non è stata trovata traccia. L’uomo insomma si è dileguato, riuscendo a far perdere le sue tracce.

I carabinieri sono ovviamente risaliti facilmente al proprietario della Croma: non si conosce come il conducente ne sia venuto in possesso. In merito i militari che agiscono al comando del tenente Ignazio Cabras, mantengono uno stretto riserbo.

Ieri sera si è diffusa la voce che le indagini avevano portato alla individuazione dell’automobilista che rischia l’accusa di omissione di soccorso. La notizia non ha però trovato alcuna conferma. Le ricerche continuano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata