Causa sui lavori: il Comune concilia e risparmia 

Il rischio era elevato: sborsare 202 mila euro. Risorse che sarebbero state sottratte dal bilancio comunale se non ci fosse stata una trattativa conciliativa con il giudice del Tribunale di Lanusei. «Trattativa lunga ed estenuante», precisa Alessio Seoni, 50 anni, sindaco di Villagrande. La lite giudiziaria ha origini lontane. Una grana ereditata dall’alluvione del 6 dicembre 2004 che seminò morte e distruzione nell’abitato. Uno dei tanti interventi di sistemazione idrogeologica, quello a Bau Arcili, era stato affidato all’impresa campana Appalti e costruzioni civili. I lavori sono cominciati dopo il 2010 e, al culmine di una perizia suppletiva, secondo la ditta erano stati eseguiti lavori extra rispetto a quelli del capitolato. L’impresa si è rivolta al magistrato. La pretesa era di 202 mila euro, un autentico salasso per l’ente. Dopo la revisione della stima dei lavori la pretesa è calata fino a 130 mila euro. A quel punto il Comune, assistito dall’avvocato Gian Marco Tavolacci, ha accolto la proposta conciliativa del giudice e dovrà sborsare “solo” 30 mila euro. «Da un lato sono soddisfatto, dall’altro - dice Seoni - rammaricato perché si tratta di un ulteriore esborso per una grana del passato. Sono risorse che avremmo potuto utilizzare per altre finalità». (ro. se.)

