Causa per i lavori sul rio Pardu, un consulente per il Comune 

Da anni i lavori per lo spostamento del rio Pardu, che permetterebbero lo sblocco edilizio di una grossa area del paese, sono fermi nelle aule del tribunale del Cagliari per il contenzioso giudiziario aperto dalla ditta che aveva vinto l’appalto. Ora il tribunale di Cagliari ha richiesto al Comune di San Gavino la nomina d un consulente di parte. «Nell’ambito dell’organizzazione comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per l’esecuzione di questo servizio – spiega il sindaco Carlo Tomasi –. Per questo è necessario provvedere all’affidamento a un operatore economico che abbia adeguata esperienza». L’incarico è stato dato al geologo Giambattista Novella di Quartu per un importo di 4.500 euro. Ma per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea si è perso troppo tempo: «Con la nomina di un consulente d’ufficio finalmente si verrà a scoprire la verità sul cantiere del rio Pardu. Questo dopo oltre 3 anni di cantiere fermo e una causa che potrebbe costare quasi un milione di euro ai cittadini sangavinesi. Fin dal principio abbiamo cercato di spingere l’amministrazione a creare un tavolo tecnico per risolvere i problemi di quel cantiere». L’intervento per lo spostamento del rio Pardu prevede una spesa totale di 4 milioni e 100mila euro: di questi il finanziamento regionale è di tre milioni di euro mentre il resto arriva dal Comune». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA