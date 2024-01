Caucus in Iowa, inizia la corsa alla Casa Bianca 

Des Moines. I candidati in corsa sono sei, ma la battaglia per conquistare i caucus dell'Iowa è a tre. Donald Trump è il grande favorito: in testa a tutti i sondaggi, l'ex presidente sembra avviato a vincere facile. A contendersi il secondo posto sono Nikki Haley e Ron DeSantis, impegnati in una lotta spietata per affermarsi come l'anti-Trump.

I caucus dell'Iowa aprono ufficialmente, come da tradizione a partire dagli anni 1970, la corsa alla Casa Bianca. Quest'anno, per la prima volta in 20 anni, cadono nel Martin Luther King Day. E si prevedono “gelati” con temperature record fino a -30 gradi che potrebbero incidere sull'affluenza.

L'appuntamento è domani alle 19 ora locale (le 2 di notte in Italia) presso scuole, ginnasi e chiese. A differenza del passato, quest'anno i caucus dell'Iowa presentano una novità: i democratici li terranno via posta e i risultati non saranno noti fino a marzo. I liberal hanno deciso il cambio dopo il caos del 2020, quando non emerse un chiaro vincitore, ma soprattutto su spinta di Joe Biden. Il presidente ha infatti voluto dare la priorità a stati più diversi dal punto di vista razziale rispetto all'Iowa e al New Hampshire, dove la popolazione è per la maggior parte bianca. E così i primi due stati protagonisti della corsa al 2024 dei democratici sono la South Carolina il 3 febbraio e il Nevada il 6 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA