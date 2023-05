Cau a caccia del terzo mandato con la lista “Verso il futuro” 

Per la terza volta Nicola Cau si candida alla guida del Municipio di Furtei con i suoi 1524 abitanti. Il sindaco in carica dal 2013 è a capo della lista “Verso il futuro” e ha preparato un programma in continuità con l’attività degli ultimi dieci anni. «Confermeremo il nostro impegno nella realizzazione di opere pubbliche che garantiscano più servizi a sostegno delle famiglie e per promuovere la natalità. Massima attenzione anche per le politiche di sostegno agli studenti e alle associazioni locali», assicura Cau. Che nella lista delle cose da fare per i prossimi cinque anni punta a lavori pubblici strategici per il paese, tra questi la realizzazione di impianti sportivi d’eccellenza.

Nel bilancio delle ultime due consiliature, da ricordare gli interventi a favore dell’edilizia scolastica, la riqualificazione delle strade urbane e rurali, la valorizzazione di spazi pubblici come piazza Resistenza e il rinnovamento del parco giochi comunale, che ha acquisito un nuovo aspetto ed è diventato un punto importante per la comunità. Uno dei punti di forza dell’amministrazione Cau è stata anche la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idraulico. Proprio nella prosecuzione delle opere per la messa in sicurezza del territorio, Cau annuncia: «Ci sarà la sistemazione del Rio Mortu, un intervento che richiederà un investimento di 2 milioni e 400mila euro». ( g. g. s. )

