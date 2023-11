Catturato il leone fuggito dal circo 

Ladispoli. È stato catturato, in tarda serata, il leone scappato da un circo a Ladispoli. Il leone è stato addormentato e messo in sicurezza. All'operazione hanno partecipato polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine. Il felino era fuggito dal circo Stefano Orfei nel primo pomeriggio di ieri. Immediatamente è scattato l’allarme: addirittura, oltre ai vigili del fuoco, ha partecipato alle ricerche un elicottero della polizia che, grazie ai fari, ha illuminato la zona nella quale si poteva trovare il leone.

Nel frattempo, a terra, una volta arrivato il buio, sono stati utilizzati i visori agli infrarossi. Il sindaco del paese, Alessandro Grando, ha invitato i concittadini a non uscire da casa. L’allarme è cessato in tarda serata quando il leone, fortunatamente in buone condizioni, è stato catturato. La fuga del felino naturalmente ha sollevato le immancabili polemiche sugli animali tenuti in gabbia nei circhi.

