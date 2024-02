Catturati quattro randagi 

Prosegue a Tratalias, la lotta al randagismo. Nei giorni scorsi la polizia municipale, in collaborazione al servizio veterinario territoriale, ha accalappiato quattro cani randagi che si aggiravano all’interno del paese e in alcune strade in punti abbastanza pericolosi, sia per i cani sia per le persone che vi transitano.

«Purtroppo un cagnolino è morto investito da una vettura. Si tratta di un problema monitorato da tempo, e purtroppo non si arresta - fa sapere il sindaco Emanuele Pes – lasciare in giro i cani, o non partecipare alle campagne per la sterilizzazione porta questi risultati. Due dei cani accalappiati sono dei cuccioli.Ribadisco che il problema non solo loro, ma chi li abbandona».

Oltre questi cani, sono arrivate altre segnalazioni, tra cui una nella serata di venerdì, per un grosso cane colore nero, avvistato nella via Nuova, all’ingresso del paese. Lunedì, aggiunge il sindaco, «si proverà a catturarlo, sempre non venga ripreso dai padroni. Purtroppo, tutti i cani accalappiati risultano senza microchip, mentre se nel caso fosse rinvenuto un chip, automaticamente verrà sanzionato proprietario, con l’addebito delle spese di accalappiamento».

