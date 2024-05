Cattolica, choc per la morte del rettore 

MILANO. È morto improvvisamente il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, avvocato e giurista che guidava l’ateneo dal 2013 ed era arrivato quasi al termine del suo terzo e ultimo mandato.

L’indagine

Aveva sessant’anni, giovedì sera si è lanciato dal palazzo in centro dove viveva. A dare la notizia della sua scomparsa è stata ieri mattina l’università, in una nota congiunta con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs «alla quale Anelli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita». Al momento non è stato trovato alcun testo lasciato dal rettore per spiegare il gesto. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia: per poterla disporre sarà aperto un fascicolo per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo. E saranno analizzati i tabulati telefonici e il suo computer.

La successione

Pochi giorni fa l’università ha avviato l’iter per la nomina del suo successore con i 12 consigli di facoltà dell’ateneo, che hanno indicato Elena Beccalli, la preside della Facoltà di Scienze Bancarie che diventerebbe la prima donna a guidare la Cattolica. La comunità accademica ha ricordato Anelli con cinque messe celebrate in tutte le sedi della Cattolica e con un rosario a Milano, nella cappella di Largo Gemelli. Papa Francesco - che nel 2022 lo aveva nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica - ha espresso «vicinanza alla mamma, ai congiunti e all’intera famiglia dell’ateneo» e ha sottolineato in un telegramma l’impegno di Anelli «per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni». Di «dolore e sgomento» ha parlato il presidente della Cei Matteo Zuppi, mentre l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore della Cattolica, ha invitato alla preghiera perché «di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare».

