Cattina cavaliere al Merito 

La direttrice dell'ospedale San Francesco di Nuoro, Grazia Cattina, ha ricevuto ieri (in forma privata) dalla prefetta Alessandra Nigro l'onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica, concessa dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sessantacinque anni, originaria di Ozieri, vanta un curriculumrobusto. Laureata in medicina e specializzata (con lode) in Gastroenterologia e endoscopia digestiva e Igiene e medicina preventiva con Master all'Università di Pisa in Istituzioni, responsabilità e gestione del rischio in sanità, ottiene poi un'altra laurea in Comunicazione. Lungo il suo impegno prima a Ozieri e poi in Ogliastra dove nel 2016 assume la carica di commissario straordinario della Asl di Lanusei e l'anno seguente ne diventa direttrice. Stesso incarico nel 2018 a Nuoro e, dal 2021, è direttrice sanitaria del San Francesco. Ieri, la prefetta le ha riservato parole commoventi. «Sono molto onorata dell'attenzione dei Prefetti e per le motivazioni. Potrebbe essere il coronamento di una carriera, ma non ci fermiamo qua - dice Cattina -. Quando una come me vive il proprio lavoro come un servizio a un'organizzazione sanitaria, questo riconoscimento ha un valore doppio». (g.pit.)

