Cattelan, Gazzè, Vagnoli Marina Cafè Noir è special 

Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. Ed è proprio lì, sulla terrazza più bella di Cagliari con vista sul golfo, il bastione di Saint Remy, finalmente tornato al centro della vita culturale del capoluogo, che avrà luogo la ventiduesima edizione del Festival letterario Marina Cafè Noir, quest’anno con il sottotitolo “Felicità Possibili”. Storie, letteratura, emozioni, sapori e riflessioni, per una tre giorni arricchita dalla partecipazione di ospiti d’eccezione tra cui Alessandro Cattelan (per la prima volta in Sardegna) e Max Gazzè.

Il più longevo

Da giovedì 10 a sabato 12 ottobre, il primo e più longevo tra i festival letterari della Sardegna si prepara a diventare un luogo di incontro e confronto, dove storie e culture si intrecciano per offrire un antidoto alla solitudine e alla disillusione «in un mondo in cui, ahinoi, ci sono ancora, spesso e inspiegabilmente, odio, ingiustizie e violenza», spiegano Giacomo Casti, Donatella Mendolia e Francesco Scanu, dell’associazione Chourmo che organizza il Festival. “Cagliari, la Sardegna, il Mediterraneo sono i (nostri) luoghi possibili dell’arte del vivere felici”. E non a caso a fare da quinta al Festival è stato scelto uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità di Cagliari. Punto di contatto tra il quartiere di Castello e il moderno volto urbano, il Bastione si configura non solo come una scelta scenografica, ma come un tributo alla cultura e alla storia del capoluogo.

Ad anticipare la tre giorni saranno gli appuntamenti dell’Accademia popolare, pensati come brevi lezioni condotte da dodici donne tra docenti e ricercatrici dell’Università di Cagliari, divise su tre serate in programma l’1, 2 e 3.

Ospiti

Giovedì 10 Carlotta Vagnoli inaugura il festival con il suo primo romanzo “Animali notturni”, un ritratto feroce delle notti milanesi alla fine degli anni Zero, seguita da Juan Carlos De Martin che presenta “Contro lo smartphone”, un saggio che esplora la storia e l'impatto sociale del dispositivo simbolo della nostra epoca. A chiudere la giornata Yomi Adegoke discute il suo romanzo d'esordio “La Lista” (presto serie tv per HBO), una storia che svela il lato oscuro dei social media, seguita da Wu Ming 4 che racconta “La vera storia della Banda Hood”. La giornata di venerdì 11 si apre con Valentina Mira, che presenta “Dalla stessa parte mi troverai”, un libro sul duplice omicidio di Acca Larentia. Lo stesso giorno Somdeep Sen discute “Decolonizzare la Palestina”, un saggio che getta nuova luce sui movimenti di emancipazione dal colonialismo di insediamento, seguito da Saba Anglana con il suo memoir “La signora meraviglia”. A chiudere la serata Maurizio Carucci esordisce con “Non esiste un posto al mondo”, un libro che esplora il rapporto tra cammino e sosta. Un’altra prima volta, nell’ultima giornata del 12, quella di Nana Kwame Adjei-Brenyah e del suo “Catene di gloria”, romanzo che denuncia le bassezze dell’industria carceraria e dell’entertainment. Ma ad aprire la serata sarà Alessandro Cattelan, per discutere della sua casa editrice indipendente Accento: una realtà giovane e vivace, che si concentra sul lancio di autori esordienti. Dario Ferrari, anche lui per la prima volta in Sardegna, chiude il festival con “La ricreazione è finita”, una satira feroce e drammatica sul mondo universitario.

Musica

A concludere ciascuna serata sarà la musica: il 10 con i Dance Craze, l’ 11 con Max Gazzè, uno dei cantautori italiani più importanti degli ultimi trent'anni, sul palco con Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis e il 12, a chiudere, con il sassofonista Gavino Murgia. Le giornate si aprono invece con brevi esibizioni musicali firmate, nell’ordine, da Francesca Corrias, Valucre e Marta Loddo.

In cucina

Inoltre, in ricordo del grande chef carlofortino Nicolo Pomata, sabato 12 ottobre sarà organizzata una tavola rotonda culinaria che vedrà protagonista il figlio Luigi. La serata si concluderà con la tradizionale Fiesta Final, dove il pubblico potrà partecipare a una performance di teatro-cucina a cura di Kenz’e Domu Entertainment, assaporando le celebri Linguine alla Nicolo (storico e iconico piatto in carta dal ’73) preparate per l’occasione da Pomata e brigata.

