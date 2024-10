Cattedrale violata dai ladri 

Silenzio e pace e i gioielli del Tesoro della Cattedrale di Sant’Antonio Abate restano “indifesi”. I ladri si sono intrufolati nelle cripte ipogeiche dove è allestita l’area museale e, raggiunta la sala degli Argenti, hanno asportato una ventina di pietre preziose incastonate nella corona d’argento della Madonna dell’Assunta, opera seicentesca di grande valore, portando via anche un anello d’oro episcopale con un’ametista e altri preziosi incassati in una fibbia d’argento. Infine hanno strappato le pietre preziose che tempestavano un ostensorio, anche questo del seicento.

A colpo sicuro

Il furto nel cuore della notte, tra venerdì e sabato, con modalità che fanno supporre che i ladri conoscessero bene il luogo e il patrimonio custodito all’interno del museo. Hanno agito con sicurezza introducendosi dall’accesso laterale della cattedrale. Qui, dopo aver manomesso il lucchetto del cancello, hanno attraverso dei gradini prima di raggiungere la porta d’ingresso blindata, e con un caccavite sono riusciti ad aprirla rompendo la maniglia. «Una volta all’interno della cripta hanno spostato la telecamera di videosorveglianza per evitare di essere ripresi», spiega don Francesco Tamponi, direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi di Tempio- Ampurias. Hanno forzato anche la cassa del museo, sottraendo alcune migliaia di euro. «Il furto avviene in un momento di assenza del parroco,- prosegue - che è stato ricoverato per una frattura al piede, altrimenti avrebbe sentito l’allarme nella chiesa parrocchiale». Nei giorni scorsi il lucchetto della cancellata era sparito e il sospetto che qualcuno avesse fatto una copia delle chiavi aveva spinto la diocesi a sostituirlo. Ma i ladri non hanno esitato a danneggiarlo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Valledoria insieme al Nucleo tutela del patrimonio culturale. «Difficile fare una stima del valore economico dei preziosi, - aggiunge don Tamponi - ma la cosa più drammatica è il fatto che si siano potuti introdurre in un luogo considerato sicuro, dove custodiamo le tavole del Maestro di Castelsardo, la vera ricchezza della cattedrale». L’episodio ha costretto la diocesi, in accordo con la Soprintendenza, a potenziare i sistemi di sicurezza.