Cattedrale, un volume sul restauro 

Domani alle 18 il museo Diocesano ospiterà la presentazione del volume dedicato al restauro della cattedrale di Santa Maria Assunta.

Il libro racconta, in modo corale e approfondito, il complesso intervento che ha restituito alla comunità oristanese la più grande cattedrale della Sardegna, restituendole la sua piena dignità artistica, architettonica e religiosa. I professionisti coinvolti condividono nel volume le esperienze vissute, le riflessioni che hanno guidato le scelte progettuali e le soluzioni adottate per affrontare le numerose sfide del restauro.

Questo volume non solo testimonia l’impegno quotidiano del Ministero della Cultura nella tutela del patrimonio culturale ma si configura anche come un testo scientifico, utile per lo studio e l’analisi di chi si occupa di restauro e per i futuri interventi sulla Cattedrale. Inoltre, rappresenta un importante contributo alla memoria e alla storia plurisecolare di questo monumento.

Alla serata interverranno l’arcivescovo monsignor Roberto Carboni, la segretaria regionale del ministero della Cultura per la Sardegna, Elena Anna Boldetti, la soprintendente Monica Stochino, la curatrice del volume Patricia Olivo, e gli autori Paolo Giovanni Margaritella, Maria Francesca Porcella e Antonella Sanna. Partecipa Ambra Pintore, accompagnata alla fisarmonica da Roberto Scala.

