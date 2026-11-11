SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Castello.
11 novembre 2026 alle 01:08

Cattedrale ferita dai vandali, cresce l’allarme sicurezza: «Qui servono più controlli» 

Sei gradini della scalinata in via Canelles danneggiati dal lancio di un cestino portarifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Un brutto gesto, ci sono rimasto male. Mi auguro che la scalinata possa essere restaurata, ma temo che resterà così a lungo». Monsignor Alberto Pala, parroco della Cattedrale, non nasconde l'amarezza per quanto accaduto la notte di Halloween all’ombra del “suo” Duomo. Ignoti avrebbero sradicato un cestino portarifiuti in ghisa da piazza Palazzo e l’avrebbero scagliato sulla gradinata di via Canelles, in direzione piazza Carlo Alberto. Gravi ed evidenti i danni, con almeno sei scalini lesionati in più punti.

«Castello è una zona ancora tranquilla», assicura il parroco, «ma quest’inquietante episodio mi fa pensare che gli atti vandalici che si stanno verificando in altre zone della città stiano iniziando ad arrivare anche da noi. Speriamo di no, ma la sensazione è questa. C’è una gioventù in difficoltà che ha bisogno di essere guidata e noi adulti dobbiamo interrogarci su come aiutare i ragazzi».

Ennesimo segnale

Sul caso si registra un’interrogazione urgente in Consiglio comunale, primo firmatario Ferdinando Secchi (FdI). «Non si tratta di un episodio isolato», afferma, «ma dell’ennesimo segnale di degrado e mancanza di rispetto verso i beni monumentali e la vivibilità dei nostri quartieri storici. Urgono azioni concrete, in primis potenziare il presidio della Polizia Locale e la rete di videosorveglianza, al fine di prevenire il ripetersi di simili atti».

«Il problema è la totale mancanza di controlli», sostiene anche Fabrizio Marini, 56 anni, membro del comitato “Uniti per Castello”, «i bivacchi notturni sono frequenti, ci sono ragazzi che si riuniscono nelle piazzette, dalle parti del Bastione di Saint Remy, si portano l’alcol da casa e fanno danni. Servirebbe una maggiore presenza – a piedi sarebbe l’ideale - delle forze dell’ordine». E non è il solo problema. «La ztl viene violata risalendo in contromano da via Cammino Nuovo, conviviamo con transenne eterne e i cassonetti della spazzatura a noi riservati con tessera vengono forzati». «Rispetto a Stampace, dove ho lo studio, la zona di Castello è più sicura, è raro incrociare personaggi loschi», riferisce Francesca Ena, 53 anni, residente in via Lamarmora, «tuttavia dopo le 18 le strade diventano spettrali, in giro non c’è nessuno. Il rione si sta spopolando perché i prezzi degli affitti sono stratosferici e ci sono troppi b&b. Mancano servizi essenziali come il medico e la viabilità interna è nel caos. Bisognerebbe rivedere gli orari della raccolta differenziata, in particolare della plastica, e regolamentare l’accesso dei turisti perché ormai siamo invasi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 