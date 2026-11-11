Cattedrale ferita dai vandali, cresce l’allarme sicurezza: «Qui servono più controlli» 

«Un brutto gesto, ci sono rimasto male. Mi auguro che la scalinata possa essere restaurata, ma temo che resterà così a lungo». Monsignor Alberto Pala, parroco della Cattedrale, non nasconde l'amarezza per quanto accaduto la notte di Halloween all’ombra del “suo” Duomo. Ignoti avrebbero sradicato un cestino portarifiuti in ghisa da piazza Palazzo e l’avrebbero scagliato sulla gradinata di via Canelles, in direzione piazza Carlo Alberto. Gravi ed evidenti i danni, con almeno sei scalini lesionati in più punti.

«Castello è una zona ancora tranquilla», assicura il parroco, «ma quest’inquietante episodio mi fa pensare che gli atti vandalici che si stanno verificando in altre zone della città stiano iniziando ad arrivare anche da noi. Speriamo di no, ma la sensazione è questa. C’è una gioventù in difficoltà che ha bisogno di essere guidata e noi adulti dobbiamo interrogarci su come aiutare i ragazzi».

Ennesimo segnale

Sul caso si registra un’interrogazione urgente in Consiglio comunale, primo firmatario Ferdinando Secchi (FdI). «Non si tratta di un episodio isolato», afferma, «ma dell’ennesimo segnale di degrado e mancanza di rispetto verso i beni monumentali e la vivibilità dei nostri quartieri storici. Urgono azioni concrete, in primis potenziare il presidio della Polizia Locale e la rete di videosorveglianza, al fine di prevenire il ripetersi di simili atti».

«Il problema è la totale mancanza di controlli», sostiene anche Fabrizio Marini, 56 anni, membro del comitato “Uniti per Castello”, «i bivacchi notturni sono frequenti, ci sono ragazzi che si riuniscono nelle piazzette, dalle parti del Bastione di Saint Remy, si portano l’alcol da casa e fanno danni. Servirebbe una maggiore presenza – a piedi sarebbe l’ideale - delle forze dell’ordine». E non è il solo problema. «La ztl viene violata risalendo in contromano da via Cammino Nuovo, conviviamo con transenne eterne e i cassonetti della spazzatura a noi riservati con tessera vengono forzati». «Rispetto a Stampace, dove ho lo studio, la zona di Castello è più sicura, è raro incrociare personaggi loschi», riferisce Francesca Ena, 53 anni, residente in via Lamarmora, «tuttavia dopo le 18 le strade diventano spettrali, in giro non c’è nessuno. Il rione si sta spopolando perché i prezzi degli affitti sono stratosferici e ci sono troppi b&b. Mancano servizi essenziali come il medico e la viabilità interna è nel caos. Bisognerebbe rivedere gli orari della raccolta differenziata, in particolare della plastica, e regolamentare l’accesso dei turisti perché ormai siamo invasi».

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