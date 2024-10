Cattedrale e borgo al concorso del Fai 

Due siti del Comune di Tratalias sono stati candidati per i luogi del uore del Fai (Fondo ambiente italiano), concorso che prevede il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.

Il primo è l’intero borgo di Tratalias vecchia, abbandonato negli anni 70 dopo le importanti infiltrazioni causate dalla costruzione della vicina diga di Monte Pranu. Altro sito è la cattedrale di Santa Maria di Monserat, di epoca romanica, situata sempre nell'antico borgo medievale.

«Speriamo con questa iniziativa di raccogliere l'aiuto di tutti coloro che amano la basilica e il nostro caro borgo - dice il sindaco Emanuele Pes – l’obiettivo è di arrivare a 2500 voti, anche se sembra facile, non lo è. Occorre davvero che tutti dedichino 5 minuti per aiutarci in questo grande progetto che, oltre che darci la possibilità di avere una visibilità a livello nazionale, ci permette di partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti di promozione e valorizzazione del Borgo».

Per votare bisogna entrare sul portale fondoambiente.it e cercare il Comune di Tratalias.

