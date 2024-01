Catte: la squadra dimostrerà il suo valore, mercato bloccato, i tifosi ci stiano a fianco 

Carlo Catte, che bilancio fa, lei uomo dei numeri, del girone d’andata?

«È stata una prima parte difficile, come tutti abbiamo detto sin dal primo giorno. L'auspicio era di avere qualche punto in più, in diverse circostanze non è arrivato per dettagli. Dovremo limarli per costruire la salvezza».

Avete speso intorno ai 20 milioni l’estate scorsa. Anche in questo caso, non tutto è andato per il meglio…

«Si è deciso di puntare, oltre che su giovani dal grande futuro come Prati e Sulemana, costati da soli circa 10 milioni, anche su calciatori con esperienza e ingaggi significativi, quali Shomurudov e Petagna, oltre a due nazionali come Wieteska e Hatzidiakos, che faranno vedere tutto il loro valore. Investimenti solo parzialmente coperti dalla cessione di Bellanova, è fisiologico che il nostro indicatore di liquidità sia tornato sotto il minimo».

L’investimento migliore sembra essere quello su Prati.

«Siamo soddisfatti, è un investimento – non l’unico – per guardare al futuro e non solo a breve termine. Prima della pandemia, nella gestione Giulini, il Cagliari era una delle società più virtuose, e nelle ultime due stagioni abbiamo intrapreso un percorso per superare i pesanti effetti del Covid che oltre al fondamentale supporto della proprietà si è basato sul ripristino dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, razionalizzando i costi e riducendo il monte ingaggi».

Il Cagliari sta affrontando il mercato “di riparazione”. Con quali prospettive?

«È normale che in questo periodo ci si aspetti qualche innesto ma, al di la dei limiti oggettivi già citati parlando di indice di liquidità, siamo consapevoli di avere un gruppo di ottimi professionisti guidato da mister e staff eccezionali. I tifosi abbiano questa consapevolezza, continuando a “soffiarci dietro”. Solo così il Cagliari resterà in Serie A».

Il famoso “indice” dimostra quando un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Qual è la situazione del Cagliari?

«Paradossalmente, e a mio avviso impropriamente, questo indicatore penalizza i club che finanziano gli investimenti con i ricavi derivanti dalla gestione corrente, mentre “premia” chi ha debiti molto più elevati ma a lunga scadenza. Un indicatore dato dal rapporto tra attivo e passivo corrente. Il mancato rispetto dell’indice di liquidità comporta l’impossibilità di operare liberamente sul mercato, con la conseguenza che il costo di eventuali nuove acquisizioni (incluso lo stipendio) deve essere prima coperto integralmente dal ricavato delle cessioni in termini di incasso della cessione e stipendio “risparmiato”. La nostra situazione è comune alla maggior parte dei club, prova ne siano le pochissime operazioni di mercato concretizzate sinora».

Quanto incide sulla gestione economica il progetto per il nuovo stadio?

«Il Cagliari non ha mai smesso di investire: il miglioramento del Crai Sport Center e i grandi sforzi non solo economici sul progetto nuovo stadio sono due esempi cruciali. Siamo in attesa dalla Pubblica amministrazione che si completi il procedimento PAUR ( tutte le varie autorizzazioni ) per poter presentare la versione finale del progetto al Comune ed entrare nella fase che porterà finalmente all’inizio dei lavori».

L’affare Nandez: il calciatore potrebbe partire subito per non andare via a zero fra sei mesi?

«Delle dinamiche di mercato si occupa il direttore sportivo. Nahitan è legatissimo al Cagliari e continuerà a dare tutto per questa maglia, focalizzato come tutti sulla salvezza».

Qual è la sua ricetta per uscire da questa crisi, comune a diversi club della serie A? La strada più facile sarebbe una cospicua iniezione di denaro del socio di maggioranza…

«Non sarebbe la soluzione. Bisogna continuare a razionalizzazione e ridurre i costi, solo così si può avere un futuro sostenibile nel lungo periodo. Il nostro presidente ci affianca costantemente da ogni punto di vista».

Lei è uno dei pochissimi dirigenti di fascia alta rimasto dopo la presidenza Cellino. Quanto è cambiato il calcio in questi ultimi dieci anni?

«Tantissimo. Oggi abbiamo un’impostazione più manageriale, con struttura, ruoli e competenze definiti. Il calcio di oggi lo richiede: organizzazione e obiettivi».

Lo stadio quasi sempre sold out, la dedizione di chi va in trasferta: che messaggio vuole lanciare ai tifosi?

«Abbiamo alle spalle un popolo straordinario, lo vediamo quotidianamente e ovunque, come dimostra anche la gara di Lecce. Se rimarremo in Serie A sarà prima di tutto merito dei tifosi».

Per chiudere: quanto vale la salvezza e quanto inciderebbe una retrocessione nelle casse del Cagliari?

«La Serie A ha un valore inestimabile, al di là dell'aspetto economico. Rappresenta la valorizzazione di uno dei simboli più forti per la Sardegna. Restarci è il nostro unico obiettivo».

