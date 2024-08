Catte Cup, un trionfo di sport e amicizia 

Il trofeo l’hanno sollevato, a margine di un’agguerrita finale, i ragazzi di “MeduSa” di Samugheo. Ma la vittoria è di tutti: giocatori, organizzatori e pubblico di un evento che, anno dopo anno, macina successi. La quinta edizione della “Catte Cup”, è stata quella della consacrazione: il torneo di calcio a 7 più importante in Sardegna si gioca a Oristano. Lo dicono i numeri: 2500 spettatori a sera e un bilancio finale che racconta di circa 40mila presenze totali. Sedici giorni sempre al massimo, con le tribune al limite della capienza e il bordo campo zeppo di tifosi. La finalissima, disputata martedì scorso, ha superato ogni più rosea aspettativa, raccogliendo attorno al sintetico del seminario arcivescovile oltre 4mila spettatori.

La manifestazione

Una festa di sport e amicizia, nata per gioco all’ombra della Cattedrale di Santa Maria ed eletta ormai appuntamento clou dell’estate oristanese, come riconosciuto anche dal sindaco Massimiliano Sanna. Merito dell’intraprendenza di un gruppo di ragazzi che con le proprie forze è riuscito a costruire, tassello dopo tassello, una manifestazione di grandissimo richiamo “benedetta” anche dalla chiesa: «Grazie a tutti gli organizzatori per questo splendido evento che ha attirato tanti giovani ed è un esempio per tutti - ha sottolineato da centro campo don Alessandro Floris, rettore del seminario - Da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità sia per questo evento che per altre iniziative che coinvolgano i giovani». Oltre 700 quelli che hanno indossato le scarpette da calcio tra qualificazioni, gironi e fasi finali, 32 le squadre ammesse al torneo e un livello di gioco sempre più alto. A laurearsi campioni 2024 sono stati i giocatori di “MeduSa”, che in finale hanno sconfitto la formazione di Arborea “Arrostire Superlega”, mentre il terzo posto è stato agguantato ai rigori da “Vsc” in una sfida tutta oristanese contro gli amici di “Korea47”. La formula vincente del torneo? Nessun premio in denaro, ma solo la gloria e tanto sano divertimento dentro e fuori il rettangolo di gioco. Musica, intrattenimento, aree ristoro e perfino un trofeo di Fifa hanno accompagnato il pubblico dall’imbrunire fino a tarda notte. «Grazie a chi ha contribuito a questo enorme successo» ha sottolineato Mattia Murru, tra gli organizzatori del torneo con Matteo Oppo, Matteo Puggioni, Emanuele Bellini, Davide Menna, Luca Spiga e Federico Pizzadilli. E ora si lavora già alla Catte 2025.

