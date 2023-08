Catte Cup, stavolta vincono i giovani 

Non chiamateli “ragazzacci”, non dopo aver assistito all’impresa realizzata dentro e fuori il campo del seminario arcivescovile. Perché di impresa si tratta e sono i numeri a dirlo. La quarta edizione della Catte Cup, torneo di calcio a sette organizzato da un gruppo di giovani è stata da record sotto ogni punto di vista: 32 squadre, 370 atleti e una media di 2000 spettatori a serata. La coppa dei campioni, nella finalissima di martedì, è stata sollevata dai giocatori della Cdt, formazione di Arborea; ma aldilà dell’aspetto sportivo, è l’altissimo valore sociale ad avere reso unica questa iniziativa pensata, organizzata e assaporata come una ventata d’aria fresca dai giovani di tutta la provincia.

Il successo

«È stato un successo oltre ogni ragionevole aspettativa», dice soddisfatto Mattia Murru, coordinatore dell’evento che nel 2018, assieme a Federico Pitzadili, Luca Siddi, Emanuele Bellini, Davide Menna e Luca Spiga, ha dato vita un po’ per gioco alla prima edizione. Il classico torneo estivo tra gruppi di amici, affezionati frequentatori della scalinata di via Duomo: niente tribune, spettatori seduti a bordo campo. L’idea ha funzionato. Anno dopo anno, la manifestazione è cresciuta e ha dimostrato che i ragazzi della Catte possono fare grandi cose. «Per noi è stato un riscatto - commenta orgoglioso Mattia Murru - siamo cresciuti insieme, abbiamo messo a frutto le nostre idee. Perché siamo convinti che con la volontà, anche in una città sonnacchiosa come Oristano, puoi dare vita a divertimento e piacere».

Il riscatto

Per due settimane, dall’imbrunire fino a tarda sera, il campo di via Cagliari è stato il punto di ritrovo per migliaia di giovani. «Un ringraziamento speciale va alla Curia, a don Alessandro Floris e al Comune con gli assessorati allo Sport e ai Servizi Sociali», sottolinea Emanuele Orrù, della Consulta Giovani che ha contribuito all’organizzazione. «Quest’anno abbiamo sistemato due tribune da 300 posti l’una, 300 sedie e diverse panche - aggiunge - ogni sera abbiamo registrato il pienone». Sport, musica, divertimento (e qualche birra) la ricetta vincente. «ll segreto del nostro successo? I giovani sono i protagonisti assoluti dell’evento: sul rettangolo di gioco, nell’organizzazione, nella comunicazione e anche per quanto riguarda pubblico» concludono gli organizzatori. A dire il vero, attorno al campo del seminario arcivescovile, hanno fatto capolino anche molti adulti, ma solo da tifosi. Dai ragazzi della Catte, stavolta, i grandi hanno solo da imparare.

RIPRODUZIONE RISERVATA