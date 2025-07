Catte Cup, record in campo e nella solidarietà 

Con una finale da brividi davanti a circa 5mila spettatori, la sesta edizione della “Catte Cup” va in archivio consacrandosi, ancora una volta, come il torneo di calcio a 7 più importante della Sardegna. Un mese di passione, spettacolo e partecipazione senza precedenti: oltre 500 giocatori coinvolti sul campo del seminario arcivescovile, una media di oltre 2000 persone a serata e una macchina organizzativa capace di trasformare lo sport in un vero evento popolare.

A sollevare la coppa più ambita sono stati gli “Avengers Sanluri”, al termine di una finalissima combattuta contro “Sng Solarussa”. Emozioni anche nella finale per il terzo posto, dove “FRK” ha avuto la meglio su “VSC” in un match equilibrato fino all’ultimo: entrambe, comunque, si sono assicurate un posto nella prossima edizione, così come “Ndts”, vincitrice del torneo “Last call”.

Ma “Catte cup 2025” è stata molto più di un semplice torneo. L’edizione sarà ricordata per l’intenso valore umano e sociale, reso tangibile dal ricordo di Luigi Scognamiglio, giovane appassionato e vincitore nel 2022 con “MTRN”, scomparso lo scorso maggio a causa di un brutto male. Gli amici di sempre hanno voluto onorarlo nel modo più sincero e solidale: una raccolta fondi terminata con 22mila euro incassati e donati in parti uguali all’hospice Angela Nonnis e all’Airc. ( m. g. )

