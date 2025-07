Catte cup, in campo 32 squadre 

Quella che anni fa era poco più di una scommessa estiva tra amici, oggi è uno degli eventi più attesi dell’estate oristanese. La Catte cup continua a crescere, stagione dopo stagione, trasformandosi da semplice torneo di calcio a sette a un’occasione di comunità e festa. L’esordio non ha tradito le aspettative: la Catte cup next gen, dedicata agli under 15, ha rappresentato una scommessa vinta sotto tutti i punti di vista. In campo ha trionfato la Pst Abbasanta con un rotondo 7-3 sugli Spartani; a brillare su tutti, il giovanissimo Alessandro Poddighe, premiato come miglior giocatore del torneo. Ma il vero successo si è misurato fuori dal rettangolo di gioco: tribune piene, entusiasmo contagioso, una partecipazione che ha confermato la giusta intuizione degli organizzatori. Il contorno, poi, è quello che rende unica la manifestazione: tornei di playstation, calcio di precisione con il tiro al bersaglio e un’area food attrezzata che accompagna ogni serata. Da lunedì la scena passerà al torneo dei “grandi”: 32 squadre, 16 giorni di partite, emozioni e legami. Ma la Catte cup è molto più di un tabellone: è l’esempio concreto di come lo sport, quando è radicato nel territorio e animato da chi lo vive, possa essere uno straordinario strumento di coesione sociale. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA