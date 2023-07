Catte Cup 23,  festa di sport e divertimento   

Per due settimane, sul campo del seminario arcivescovile, 32 squadre si sono date battaglia davanti ad una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. La Catte Cup 23, si avvia alle battute conclusive con la consapevolezza di aver messo a segno un altro grande successo. Martedì la finalissima che decreterà i vincitori della quarta edizione del torneo di calcio a sette. Ben 370 gli atleti, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che hanno partecipato alla manifestazione nata dall'iniziativa di un gruppo di giovani che frequentano il sagrato della Cattedrale e cresciuta anche grazie alla collaborazione della Curia Arcivescovile, della Consulta giovani e del Comune. Ogni sera attorno al rettangolo di gioco di via Cagliari centinaia di spettatori si danno appuntamento per tifare i propri beniamini, ma soprattutto per trascorrere una serata tra amici. Avversari in campo (altissimo il livello delle squadre partecipanti), ma pronti a brindare insieme al triplice fischio dell’arbitro. Ieri si sono concluse le semifinali, ma a rendere ancora più speciale il sabato oristanese è stata la partita inclusiva che ha visto sfidarsi i ragazzi di Sea Scout, associazione di promozione sociale e alcuni membri dello staff della Catte Cup. (m.g.)