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Nuoto.
21 giugno 2026 alle 00:41

Catta tenterà il periplo di Sardegna e Corsica  

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Verso l’infinito. Questa volta Gabriele Catta ha scelto il proprio elemento sportivo naturale, l’acqua, per sollevare l’asticella delle sfide impossibili. Ad agosto, il 25enne monserratino cercherà di diventare il primo uomo a circumnavigare a nuoto Sardegna e Corsica, con un doppio incrocio nelle Bocche di Bonifacio che renderà il percorso simile a un “otto”. O, come lui stesso ha voluto intendere, al simbolo dell’infinito.

L’annuncio è stato dato ieri sul suo profilo Instagram: «Nuoterò 1200 km, dalle 6 alle 10 ore in acqua ogni giorno, disegnando nel cuore del Mediterraneo il simbolo dell’infinito». Un’impresa che segue le altre fatte negli scorsi anni, prima a nuoto (su distanze sempre maggiori), poi di corsa (21 maratone in 21 giorni consecutivi) e nel triathlon (21 distanze Ironman di fila). «Ci saranno momenti in cui il mio corpo mi chiederà di fermarmi, in cui la fatica proverà a convincermi che il traguardo sia troppo lontano. Ma ogni bracciata porterà il nome e le storie di chi ogni singolo giorno nel mondo affronta la povertà e malattie di cui il mondo non conosce ancora abbastanza», ha detto ancora. Un’impresa che servirà a raccogliere fondi per l’associazione Admiss. «I limiti cambiano di significato quando vengono condivisi e ogni singolo chilometro percorso ha valore soltanto se genera valore anche per qualcun altro», ha concluso Catta, che avrà accanto un team coordinato dalla fidanzata Alessia Cocco.

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