Catherine Hardwicke «Il Sulcis è perfetto per girare il mio film» 

Negli scorsi giorni Catherine Hardwicke – la regista superstar di “Twilight” - è stata sull’Isola per uno scouting legato ad una nuovo progetto cinematografico internazionale che potrebbe vedere la Sardegna come palcoscenico ideale. Il film racconta le avventure di cinque amici adolescenti che, durante l'estate del 1968, cercano il tesoro di un magnate delle ferrovie deceduto. I ragazzi, fondatori di un club, entrano in azione quando la compagnia mineraria di una piccola cittadina viene chiusa dal governo per motivi di sicurezza. I protagonisti sono modelli positivi che non si arrendono e dimostrano che persone provenienti da diversi strati sociali possono coalizzarsi quando condividono gli stessi ideali, come i cinque giovani archeologi che si preoccupano della loro piccola città mineraria sull'orlo della rovina.

«Questa è una terra perfetta per il cinema!», ha commentato Catherine Hardwicke. «Con questa varietà paesaggistica, in Sardegna si può riprodurre qualsiasi luogo della terra». Sono stati proprio i paesaggi e le miniere del Sulcis a rivelarsi un potenziale luogo ideale per la produzione, che pur raccontando una storia americana, potrebbe essere vicina al vissuto della Sardegna più quanto pensiamo.

RIPRODUZIONE RISERVATA