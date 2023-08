Catering per un matrimonio con undici lavoratori in nero 

Undici lavoratori in nero. Ma non solo, due di questi sono risultati anche percettori del Reddito di cittadinanza. È stata la Guardia di finanza di Bosa Marina a scoprire l’irregolarità. I militari in questo periodo sono impegnati a verificare il corretto adempimento delle disposizioni a tutela dei rapporti di lavoro subordinato, anche in considerazione dell’aumento stagionale degli occupati nel comparto del turismo.

La maggior parte dei lavoratori sono stati individuati durante una verifica a due società che stavano predisponendo, all'interno di un locale, l'organizzazione del catering e dei servizi di sala per una cerimonia nuziale che si sarebbe svolta poco dopo.

I finanzieri hanno subito segnalato queste posizioni irregolari all'ispettorato territoriale del Lavoro e alla direzione provinciale dell'Inps per quanto riguarda invece il beneficio del reddito di cittadinanza. Le operazioni di servizio si inseriscono in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di contrasto all’economia illegale e sommersa, disposte dal Comando generale della guardia di finanza, nell’ambito del quale le Fiamme gialle vogliono rappresentare un importante elemento di garanzia per le imprese oneste, che vengono così tutelate dall’illecito vantaggio competitivo ottenuto da aziende concorrenti che frodano il fisco. (s.p.)

