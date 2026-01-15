VaiOnline
sold out a cagliari, lunedì a sassari
16 gennaio 2026

Caterina Murino  "Vedova scaltra"  

Caterina Murino continua ad essere è la protagonista de “La vedova scaltra” di Carlo Goldoni, in cartellone da mercoledì al Teatro Massimo di Cagliari. Oggi doppio appuntamento, il primo alle 16.30 e alle 20.30. Domani alle 19.30 e domenica alle 19. Tutti i biglietti sono esauriti. Resta ancora qualche disponibilità lunedì alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal Cedac Sardegna.

Sotto i riflettori – insieme all'attrice cagliaritana, affermata interprete di cinema e teatro e diva internazionale – Enrico Bonavera nel ruolo di Arlecchino, Giorgio Borghetti, Patrizio Cigliano e Mino Manni nei panni dei tre corteggiatori stranieri (rispettivamente Don Alvaro De Castiglia, Monsieur Le Blau e Milord Runebif), Serena Marinelli (Marionette) e Lorenzo Volpe (il Conte di Bosconero) per la regia di Giancarlo Marinelli.

