«Caterina Murino per la mia opera-musical» 

Che cos’ha di più caro un popolo, se non la propria identità? «Voi sardi ne avete una, ed è preziosa come l'aria. Quando una comunità ha una musica propria, una danza, un cibo, una lingua, vuol dire che ha un'identità. Noi esseri umani, siamo sempre alla ricerca di una casa e voi l'avete, per quanto a volte vi possa sembrare stretta. Certo, la vostra casa è un'Isola, avete bisogno di andare altrove, lo capisco, però ce l'avete ed è una cosa, per chi non è isolano e ama profondamente la vostra cultura, una cosa da invidiare». Davide Livermore, in Sardegna, a Cagliari, c’è già stato 12 anni fa per “I Shardana. Gli uomini dei nuraghi“, dramma musicale in tre atti di Ennio Porrino, di cui curò un monumentale allestimento scenico per il Teatro Lirico. In quell’occasione ebbe modo di apprezzare i sardi, e loro di ammirare l’immaginazione creativa del noto regista teatrale (ma anche scenografo, costumista, direttore delle luci, cantante, coreografo, attore), nato a Torino nel 1966.

Il lavoro

Oggi, stavolta ospite di Spazio2001, sarà nel capoluogo, a Sa Manifattura (ore 21.30), per presentare un’altra audace sperimentazione: “The opera! Arie per un eclissi”. Il lungometraggio sul mito di Orfeo ed Euridice, che firma con Paolo Gep Cucco, sarà proiettato nell’ambito di “Nottetempo“, la rassegna cinematografica all’aperto del Cinema Odissea. Nel corso della conversazione con Andrea Cigni, neosovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, prima e dopo la proiezione, Livermore, attualmente direttore del teatro nazionale di Genova (e dopo essere stato direttore di scena di alcuni dei teatri italiani più importanti), racconterà la propria visione dell’opera lirica e il suo rapporto con il cinema.

Il cast di stelle

Uscito nelle sale per pochi giorni a gennaio, il film si avvale delle tecnologie più innovative: riprese all’interno di set virtuali, utilizzo di immagini generate dal computer ed effetti visivi. In questa rapsodia di luoghi si muovono alcuni interpreti del cinema internazionale, a cominciare da Caterina Murino, attrice cagliaritana che vive a Parigi, per proseguire con Vincent Cassel, Fanny Ardant e Rossy De Palma. Indossano, invece, i panni di Orfeo ed Euridice il tenore catanese Valentino Buzza e il soprano etiope Mariam Battistelli. Non è un film comune, come c’era da aspettarsi dal regista lodato con vari riconoscimenti internazionali.

Pop di alto livello

Con “The opera!“ afferma, (visibile su YouTube e Apple TV) «abbiamo creato un genere che non c’era: l’opera musical». Il film, che dura 140 minuti circa, rappresenta in chiave pop il mito di Orfeo ed Euridice: «La storia delle storie, il mito fondativo dell’opera». Dopo essersi sposati, Euridice muore per il morso di un serpente velenoso e Orfeo, disperato, decide di intraprendere un viaggio nell’oltretomba per riportarla in vita. Nella pellicola di Livermore è un colpo di pistola a uccidere la ninfa, mentre sono le arie più celebri della lirica a dar voce ai loro tormenti: Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot, La Traviata, Rigoletto, Carmen e altre. «Ci servivano parole di un certo tipo per raccontare il punto in cui eravamo arrivati nel narrare la storia, e abbiamo scelto i brani più riconoscibili». Il risultato, come voleva Livermore, è un film «incredibilmente pop», che emoziona sia i più giovani, di solito disinteressati all’opera, sia i melomani. «Attualmente distribuito in Cina, è stato dichiarato un capolavoro dal governo cinese». Il pubblico, chiosa il regista «ha bisogno di bellezza visiva, musicale, drammaturgica, interpretativa». E l’opera lirica, in quanto «somma di tutte le arti», può offrirla.

