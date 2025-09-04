VaiOnline
Fiocco azzurro.
05 settembre 2025 alle 00:26

Caterina Murino è diventata mamma Benvenuto, piccolo Demetrio Tancredi! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’annuncio arriva, via social, due settimane dopo il parto, nello stile molto riservato di Caterina Murino. Ma poco importa: a 47 anni l’attrice cagliaritana festeggia la nascita del suo primogenito Demetrio Tancredi, venuto al mondo il 21 agosto.

Ieri verso l’ora di pranzo, con un post su Instagram, l’ex Bond Girl ha condiviso col resto del mondo la gioia sua e del compagno, l’avvocato francese Édouard Rigaud, incontrato 10 anni fa. «La mamma e il papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni!», si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale della Murino, che qualche mese fa ha raccontato di aver dovuto chiedere aiuto alla medicina. In una recente intervista l’attrice cagliaritana, che compirà 48 anni tra 10 giorni, ha spiegato, infatti, di aver dovuto affrontare un lungo e difficile percorso per la fecondazione in vitro, dopo due aborti spontanei, supportata durante il difficile iter medico dal compagno. La loro storia d'amore, iniziata nel 2016, è stata mantenuta lontana dai riflettori.

La coppia vive a Parigi, nel quartiere Montmartre. Il piccolo Demetrio Tancredi porterà entrambi i cognomi dei genitori, Rigaud Murino. Per tornare al lavoro ci sarà tempo, anche se Caterina, prima del parto, oltre all’intenzione di tornare in forma prima possibile, aveva annunciato i programmi professionali più imminenti, e su tutti la tournée italiana di “La vedova astuta” di Goldoni, al via a novembre ( i.g. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 