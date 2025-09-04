Caterina Murino è diventata mamma Benvenuto, piccolo Demetrio Tancredi! 

L’annuncio arriva, via social, due settimane dopo il parto, nello stile molto riservato di Caterina Murino. Ma poco importa: a 47 anni l’attrice cagliaritana festeggia la nascita del suo primogenito Demetrio Tancredi, venuto al mondo il 21 agosto.

Ieri verso l’ora di pranzo, con un post su Instagram, l’ex Bond Girl ha condiviso col resto del mondo la gioia sua e del compagno, l’avvocato francese Édouard Rigaud, incontrato 10 anni fa. «La mamma e il papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni!», si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale della Murino, che qualche mese fa ha raccontato di aver dovuto chiedere aiuto alla medicina. In una recente intervista l’attrice cagliaritana, che compirà 48 anni tra 10 giorni, ha spiegato, infatti, di aver dovuto affrontare un lungo e difficile percorso per la fecondazione in vitro, dopo due aborti spontanei, supportata durante il difficile iter medico dal compagno. La loro storia d'amore, iniziata nel 2016, è stata mantenuta lontana dai riflettori.

La coppia vive a Parigi, nel quartiere Montmartre. Il piccolo Demetrio Tancredi porterà entrambi i cognomi dei genitori, Rigaud Murino. Per tornare al lavoro ci sarà tempo, anche se Caterina, prima del parto, oltre all’intenzione di tornare in forma prima possibile, aveva annunciato i programmi professionali più imminenti, e su tutti la tournée italiana di “La vedova astuta” di Goldoni, al via a novembre ( i.g. ).

