Caterina Murino, bella e spietata 

Tra le protagoniste della serie tv di Prime Video “Escort Boys”, al via il 22 dicembre in Francia e il primo gennaio in Italia, spicca Caterina Murino. «Interpreto un’imprenditrice greca: è potente, si preoccupa solo di se stessa e non rinuncia a nulla per raggiungere i suoi fini, anche se deve usare le persone», racconta l’attrice cagliaritana, sempre più bella a 46 anni, a Vanity Fair Francia in un’intervista corale d’eccezione.

Le stelle

Nella fiction diretta da Ruben Alves, che narra le vicende di quattro amici trentenni della Camargue che decidono di vendere il proprio corpo, la diva, già Bond Girl, è in buona compagnia: del cast femminile fanno parte Amanda Lear, Carole Bouquet, Zahia Dehar, Pascale Arbillot e Kelly Rutherford, oltreché Rossy de Palma, già musa di Pedro Almodóvar, che, però, non ha partecipato all’intervista. «Ho dato la mia approvazione senza aver avuto il tempo di leggere la sceneggiatura. E poi ho scoperto il soggetto e il mio personaggio, ripugnante e fantastico allo stesso tempo», svela, sempre alla rivista Vanity Fair, l’ultima madrina del Festival del Cinema di Venezia, che giusto qualche giorno fa, su Instagram, ha annunciato novità in uscita postando la locandina di “Escort Boys”. Un’immagine che ritrae i quattro protagonisti della serie in 6 episodi liberamente ispirata alla israeliana “Johnny and the Knights of Galilee”, ovvero Guillaume Labbé nel ruolo di Ben, Thibaut Évrard (Ludo), Corentin Fila (Zack) e Simon Ehrlacher (Mathias): accanto a loro Marysole Fertard, la “sorellina” del gruppo. Che li incoraggerà a iniziare l’attività.

Su una premessa – il bisogno di soldi – che ricorda commedie di successo (leggi “Full Monty”), “Escort Boys” è già un successo. In chiave comedy, riporta sullo schermo, anche se piccolo, un tema che non viene trattato, forse, dai tempi di “American Gigolo”: quello del sesso a pagamento dove a vendersi sono gli uomini e a pagare le donne. «Non voglio banalizzare la prostituzione, ma capire cosa sta succedendo nel privato delle persone nell’era post MeToo e come quattro giovani possano imbarcarsi in questa avventura», avrebbe dichiarato Alves a proposito della sua fiction. Per la cronaca, Caterina Murino sarà Olga. Per il resto, non resta che sintonizzarsi su Prime Video.

