Catena umana, bagnante in salvo 

Tra Orrì e Porto Frailis è stata una domenica di ordinaria follia. Incuranti della bandiera rossa esposta e dei continui appelli e da parte dei bagnini a non entrare in acqua, centinaia di persone si sono lanciate nel mare agitato, mettendo a repentaglio la vita degli addetti al servizio di salvamento, oltre alla loro. Alla fine anche i bagnini si sono sfogati, implorando gli sventurati (incoscienti) a evitare nuove incursioni nel mare mosso, con onde lunghe sospinte da raffiche di scirocco. «Non se ne può più degli irresponsabili. Quando il mare è mosso bisogna evitare di entrare in acqua», ha detto Alessio Tedone, vicepresidente dell’Alpherat Regulus, l’associazione di protezione civile che gestisce il servizio pubblico di salvamento a mare. Il bilancio finale della giornata campale è stato di una decina di persone salvate in extremis.

Bagnini sollecitati

Gli appelli di sensibilizzazione lanciati appena 24 ore prima a Orrì dal consigliere delegato all’Ambiente, Riccardo Falchi, e dal comandante della Guardia costiera di Arbatax, Mattia Caniglia, sono rimasti inascoltati. Ieri a Porto Frailis era in servizio Damiano Ladu, bagnino di 20 anni costretto agli straordinari per salvare persone incoscienti che venivano inghiottite dalle onde. «Nonostante la bandiera rossa - è stato lo sfogo dei colleghi - l’hanno fatto impazzire». Alle 18 aveva tirato fuori dall’acqua 7 persone. «Statevene in riva, a casa sarebbe anche meglio. La gente incosciente dovrebbe pagare le tasse il doppio».

Incoscienza

Il copione tragico del 12 luglio ha rischiato di ripetersi proprio all’altezza degli scogli Sa Perda ‘e s’aquila e Sa Perda ‘e Caredda, nella seconda spiaggia del lido di Orrì. Qui, intorno alle 11.30 di ieri, un uomo di 50 anni stava annegando tra le onde. Per salvarlo si è creata una catena umana, con bagnini dello stabilimento balneare Su Stancu e bagnanti che si sono attivati in pochi istanti per raggiungere il signore in evidente difficoltà. Lo stesso è avvenuto verso le 15.30, quando un turista straniero, anche lui entrato in acqua sfidando le onde, è stato salvato sul filo del rasoio. Nello stesso punto, due settimane fa, sempre con condizioni proibitive del mare, è annegata Lucia Aresu, 57enne originaria di Lanusei ma residente in Francia. Anche ieri, in quel tratto di mare, sono stati momenti concitati. Dopo il ciclone Harry, il fondale accanto agli scogli ha subito mutamenti, rendendo l’area pericolosa con conseguente rischio per l’incolumità dei bagnanti. Antonello Moi, titolare de Su Stancu, ha chiesto l’intervento del sindaco Marcello Ladu: «È indispensabile si prendano immediati provvedimenti. Basterebbe come deterrente la presenza di personale in divisa che informi i bagnanti del pericolo visto che il fischietto del bagnino non viene preso in considerazione». Claudia Comida, referente del sindacato balneari è categorica: «I bagnini devono poter multare e avere riconosciuti stipendi adeguati alle responsabilità.

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