Catechismo, festa per 500 ragazzi 

In cinquecento in bicicletta o a piedi domenica mattina a Sinnai, dalla piazza della chiesa di Santa Barbara sino al campo di rugby. Una passeggiata con protagonisti i ragazzini della parrocchia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno catechistico 2025/2026. Una inaugurazione insolita dopo la bella esperienza dello scorso anno con la festa degli aquiloni. Una mattinata che si annuncia intensa per tutti, alla presenza dei genitori, delle famiglie e delle catechiste.

Alle 9 è prevista la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Barbara. Alle 10, il raduno nella Piazza, poi, tutti assieme, il tour fra le strade dell’abitato, sino a raggiungere il campo di rugby (intitolato a Bepi Garofalo). L’arrivo è previsto per le 11: seguirà la cerimonia di premiazione alla presenza del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai e della sindaca Barbara Pusceddu. Alle 11,30, il rinfresco e animazione.

«Una manifestazione che abbiamo chiamato “Sulla strada della fede” – ha detto padre Biccai – “Corro verso la meta”, è questo lo slogan di quest’anno, mentre l’anno scorso abbiamo proposto la festa degli aquiloni: un invito a volare alto, a fare sempre meglio. Quest’anno abbiamo pensato a vivere, tutti assieme, una mattinata sportiva a piedi o in bici. Una occasione per ritrovarsi, trascorrere qualche ora tutti assieme, rafforzare i legami dell’amicizia. Vogliamo aiutare i più piccoli a scoprire e amare i luoghi dove abitano. Affinché possano crescere con un forte senso di appartenenza alla comunità e al territorio».

Il parroco, padre Gabriele Biccai dice che «questa iniziativa vuole rappresentare un momento significativo non solo per la nostra parrocchia ma per l’intera comunità di Sinnai. Una occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami di amicizia e testimoniare i valori umani e cristiani della condivisione, della cura e della fraternità con protagonisti i bambini che si preparano all’anno catechistico».

L’anno catechistico è stato già inaugurato nella parrocchia di Sant’Isidoro con una festa nell’oratorio: con i bambini, il parroco don Sandro Piludu, le catechiste e i familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA