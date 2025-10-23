VaiOnline
Sinnai.
24 ottobre 2025 alle 00:37

Catechismo, festa per 500 ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In cinquecento in bicicletta o a piedi domenica mattina a Sinnai, dalla piazza della chiesa di Santa Barbara sino al campo di rugby. Una passeggiata con protagonisti i ragazzini della parrocchia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno catechistico 2025/2026. Una inaugurazione insolita dopo la bella esperienza dello scorso anno con la festa degli aquiloni. Una mattinata che si annuncia intensa per tutti, alla presenza dei genitori, delle famiglie e delle catechiste.

Alle 9 è prevista la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Barbara. Alle 10, il raduno nella Piazza, poi, tutti assieme, il tour fra le strade dell’abitato, sino a raggiungere il campo di rugby (intitolato a Bepi Garofalo). L’arrivo è previsto per le 11: seguirà la cerimonia di premiazione alla presenza del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai e della sindaca Barbara Pusceddu. Alle 11,30, il rinfresco e animazione.

«Una manifestazione che abbiamo chiamato “Sulla strada della fede” – ha detto padre Biccai – “Corro verso la meta”, è questo lo slogan di quest’anno, mentre l’anno scorso abbiamo proposto la festa degli aquiloni: un invito a volare alto, a fare sempre meglio. Quest’anno abbiamo pensato a vivere, tutti assieme, una mattinata sportiva a piedi o in bici. Una occasione per ritrovarsi, trascorrere qualche ora tutti assieme, rafforzare i legami dell’amicizia. Vogliamo aiutare i più piccoli a scoprire e amare i luoghi dove abitano. Affinché possano crescere con un forte senso di appartenenza alla comunità e al territorio».

Il parroco, padre Gabriele Biccai dice che «questa iniziativa vuole rappresentare un momento significativo non solo per la nostra parrocchia ma per l’intera comunità di Sinnai. Una occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami di amicizia e testimoniare i valori umani e cristiani della condivisione, della cura e della fraternità con protagonisti i bambini che si preparano all’anno catechistico».

L’anno catechistico è stato già inaugurato nella parrocchia di Sant’Isidoro con una festa nell’oratorio: con i bambini, il parroco don Sandro Piludu, le catechiste e i familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 