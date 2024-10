Catastrofi e rischi, a lezione di difesa 

Come comportarsi in caso di un alluvione, cosa fare e cosa no se la propria casa rischia di essere raggiunta dalle fiamme.

Sono solo alcuni dei quesiti a cui ieri hanno risposto i volontari della Protezione civile nel parco dell’ex Vetreria di Pirri, in occasione della conclusione della campagna nazionale “Io non rischio” che ha animato le piazze di tutta la Sardegna (stand sono stati allestiti anche a Sassari Olbia, Alghero, Tempio, Quartu, Gavoi, Ittireddu, Sant’Antioco, Dorgali, Perdaxius, Tempio Pausania, Iglesias, Serramanna, Isili, Maracalagonis, Carbonia, Sinnai, Gonnesa e Oristano). Tra le iniziative gli incontri con gli studenti delle scuole, ma anche l’Open Day sale operative, aperte per la prima volta alla cittadinanza. «Un’iniziativa che ha riscontrato molto interesse e un inaspettato successo», scrive la Regione.

