Cataste di eternit abbandonate nella polveriera di San Giovanni 

Nuovi scarichi di rifiuti nell’area dell’ex polveriera di San Giovanni: cataste di eternit e altri scarti industriali sono stati occultati dietro alcuni caseggiati. Abbandonata da decenni, la vecchia polveriera della Marina è stata depredata di ogni parte utile presente nei suoi edifici, la rigogliosa vegetazione è stata distrutta da incendi e dal taglio abusivo del legname ma, soprattutto, è stata designata discarica abusiva dagli incivili che deturpano le campagne del territorio. Ogni angolo di questo luogo presenta tracce di rifiuti, le più recenti sono costituite da un enorme quantità di lastre di eternit, abbandonate assieme a decine di pannelli di vetrocamera dietro uno dei caseggiati ubicati nell’ingresso del sito. Poco più avanti, nel retro di un edificio posto nel cuore dell’ex struttura militare, è stata abbandonata una catasta di decine dii infissi in legno e vetro, come se servisse nasconderla agli occhi di chi transita per risolvere il danno causato. Questo materiale, probabilmente, è parte degli scarti di qualche recente ristrutturazione che sarebbe dovuto finire in un centro per lo smaltimento di rifiuti speciali. Tra i rifiuti anche una grande bombola, forse di azoto o idrogeno, ormai fuori uso. Sparsi nel terreno tanti residui di muratura e contenitori per vernici, oltre alla consueta spazzatura domestica. Un vero peccato, perché il sito potrebbe rappresentare un grande valore per il paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA