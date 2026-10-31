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Iglesias.
01 novembre 2026 alle 00:29

Cataratta, via agli interventi 

La terapia chirurgica sbarca al reparto di Oculistica del Cto 

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Il reparto di oculistica dell’ospedale Cto di Iglesias amplia la propria attività e aggiunge alla sua offerta gli interventi chirurgici per il trattamento della cataratta. Un'opportunità importante e un ulteriore passo avanti per avvicinare le cure ai pazienti, soprattutto alle persone anziane, e contribuire alla riduzione delle liste d'attesa.

Salto di qualità

«Il trattamento consiste nella sostituzione del cristallino opacizzato con una lente intraoculare artificiale», si legge in una nota stampa. «L'attivazione degli interventi al Cto è il risultato di un percorso organizzativo che ha coinvolto professionisti dell'azienda e specialisti esterni, mettendo insieme competenze e risorse per rendere possibile il nuovo servizio».

Dopo il primo intervento alla cornea eseguito lo scorso marzo, l'avvio della chirurgia della cataratta è un ulteriore segnale della solidità del reparto e della capacità di ampliare le prestazioni specialistiche offerte ai cittadini. Un conseguimento di prestigio per l’azienda, sottolineato anche dalla compagine politica regionale a partire dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. «L'avvio della chirurgia della cataratta al Cto di Iglesias è un risultato importante per la sanità del Sulcis Iglesiente e dell'intera Sardegna», ha dichiarato Todde. «Ampliare le prestazioni disponibili negli ospedali del territorio significa offrire ai cittadini cure più vicine a casa, ridurre la necessità di spostamenti e contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa. È su questa strada che intendiamo continuare a lavorare, rafforzando i servizi e valorizzando le professionalità del nostro sistema sanitario».

Plauso

Sulla stessa linea il direttore generale dell'Asl Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas: «Abbiamo fin da subito ritenuto prioritario introdurre al Cto di Iglesias questa tipologia di interventi chirurgici. Il risultato raggiunto è frutto di un impegno condiviso tra l'Assessorato, la Direzione aziendale e i professionisti coinvolti, la cui collaborazione ha permesso di creare le condizioni necessarie per l'attivazione del servizio. Continuiamo a lavorare per valorizzare le risorse disponibili e ampliare progressivamente le opportunità assistenziali offerte ai cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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