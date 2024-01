Cataratta, intervento proibito 

Negli ospedali sardi non c’è un solo posto per tutto il 2024 dove fare un intervento di cataratta. L’unica possibilità è andare da un privato, ma prima bisogna mettere da parte dai 2 mila euro in su. Le liste di attesa sono tutte aperte, o passando in intramoenia si abbattono magicamente le attese e si liberano posti? La denuncia arriva dall’ex assessora comunale Franca Carroni, che ha sperimentato sulla sua pelle le lunghe liste d’attesa della sanità pubblica. «Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi, una cosa inaccettabile per la sanità pubblica», dice.

Lista infinita

«Da dicembre sino a pochi giorni fa, per ben tre volte sono andata al Cup per prenotare l’intervento di cataratta - racconta la Carroni - le prime volte mi hanno rimandato dicendo che non c’era disponibilità e chiedendo di tornare. Pochi giorni fa l’operatore è stato chiaro: per tutto il 2024 in tutta la Sardegna è impossibile fare l’operazione. Cosa voleva dire? Si rivolga al privato. Perché lo dico? Per caso ho incontrato un conoscente e mi ha suggerito di rivolgermi ad un altro medico in un’altra città pagando la visita, rassicurandomi che dopo poco avrei trovato disponibilità per l’intervento. Così è successo anche per una serie di analisi che dovevo fare, non c’erano i reagenti. Dovrò rivolgermi al privato».

Il vertice Asl

«La lista dell’Asl di Nuoro è aperta ma purtroppo per tutto il 2024 è già piena - spiega il direttore generale Paolo Cannas - ogni settimana eseguiamo 65 interventi, 10 glaucomi o assimilabili, 30 cataratte e 25 intravitreale. Per quanto riguarda i reagenti non c’è un problema di approvvigionamento - assicura Cannas - i contratti sono capienti, ma capita che la fornitura arrivi in ritardo. Il problema è la vecchia linea dei nostri laboratori, siamo gli unici in tutta la Sardegna ad usare quel tipo di materiale e non possiamo chiedere soccorso ad altri laboratori. Per montare la nuova linea e uniformarci al sistema regionale dobbiamo fare i lavori, ma i soldi del vecchio Project financing, 27 milioni di euro, non sono ancora arrivati dalla Regione».

Caccia al medico

Intanto a Nuoro arriva una buona notizia: dopo il pensionamento il 31 dicembre di due medici di famiglia e una pediatra che hanno lasciato 6 mila persone senza assistenza, da lunedì sarà possibile fare una nuova scelta del medico. In città, arriveranno due medici di medicina generale, Riccardo Ferrarelli e Michela Deriu. La scelta si potrà fare on line tramite portale oppure allo sportello di via Brigata Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA