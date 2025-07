Di nuovo fiamme, e danni ingenti, in un cantiere nautico di Olbia. È successo nelle primissime ore di ieri in via Madagascar, zona industriale, all’interno del perimetro dell’azienda Valdettaro. Le fiamme hanno avvolto rapidamente un catamarano di una trentina di metri in lavorazione nel piazzale del cantiere. E i Vigili del Fuoco hanno rivisto profilarsi, con grandissima preoccupazione, lo scenario del 22 aprile scorso, con la distruzione dell’azienda Nautica Acqua a Cala Saccaia. Il Comando provinciale di Sassari ha avuto subito la conferma della gravità della situazione, il catamarano in fiamme vicino al capannone della Valdettaro con all’interno numerose imbarcazioni. Il personale in azione a Olbia ha chiesto il supporto dei colleghi di Arzachena e del presidio aeroportuale. Vicino al catamarano (affidato alla Valdettaro per una riparazione) c’erano altre barche. I Vigili del Fuoco sono riusciti a bloccare le fiamme, impedendo una disastrosa propagazione. Le operazioni di spegnimento e la bonifica sono andate avanti sino a ieri mattina. Il catamarano è stato distrutto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro.

L’allarme della nautica

Stando alle prime verifiche tecniche si tratterebbe di un incendio di natura accidentale. E adesso il comparto nautico olbiese si interroga sulle cause di una situazione estremamente rischiosa. Il comparto si interroga anche sulla casistica che sta facendo di Olbia una sorta di osservatorio a livello nazionale e internazionale. A partire dagli inizi di aprile quello di ieri notte è il terzo episodio grave in un cantiere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti quattro mesi fa a Rudalza per il rogo che ha distrutto il capannone della Nautica Fundoni. Il 22 aprile, poi, si è verificato l’incendio che è considerato tra i più gravi nella storia della nautica da diporto, quello della Nautica Acqua. Ma lo scorso anno, un altro yacht, una imbarcazione di 40 metri, prese fuoco davanti alla spiaggia delle Saline e venne distrutto dalle fiamme. Nel settembre del 2021 un yacht di 35 metri è stato distrutto da un incendio all’interno di un approdo olbiese.

Perchè bruciano?

Il caso dello yacht bruciato nel cantiere della Valdettaro è ancora tutto da approfondire, ma c’è un elemento comune che sta legando le altre vicende. Per il disastroso incendio della Nautica Acqua si parla con insistenza di un problema a batterie di accumulo di uno yacht che si trovava nel cantiere di Cala Saccaia.

Un caso studiato anche dal Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco. E le batterie al litio sono anche indicate nei documenti delle compagnie assicuratrici che si occupano degli incendi dell’agosto 2024 e del settembre 2021. Un problema che sta imponendo verifiche e controlli serrati dei Vigili del Fuoco sulle misure antincendio.

