Catamarano a picco, salvo a 90 anni 

Da vero lupo di mare e con novanta candeline già spente, era partito in solitaria da Marsiglia per seguire il corridoio della famosissima Route de Jasmine, che dalla città portuale francese si allunga fino a Tunisi.

Una traversata transmediterraneea da solo, che però si è fermata improvvisamente tra i flutti del mare, davanti alla costa di Siniscola. È decisamente andata bene al diportista francese che domenica è naufragato col proprio catamarano a 13 miglia dalla costa orientale dell’Isola.

A picco

Il diportista, di nazionalità francese, naufragato al largo della costa nord-orientale della Sardegna, all’altezza de La Caletta di Siniscola, è stato tratto in salvo dalla Guardia costiera. Il novantenne si trovava a bordo del suo catamarano di 12 metri quando ha improvvisamente rilevato un’ingente perdita d’acqua nello scafo, che ha rapidamente compromesso la stabilità dell’imbarcazione. L’sos è scattato intorno alle 15 di domenica pomeriggio, prontamente captato dalla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia che a sua volta ha immediatamente disposto l’intervento della Motovedetta CP 802, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, salpata dal porto di La Caletta.

I soccorsi

Parallelamente, la Guardia Costiera ha dirottato due mercantili, l’Histria Dione e il Cinzia A, che si trovavano in navigazione a circa 20 miglia dal punto dell’emergenza. Considerata la possibile complessità delle operazioni e la distanza dalla costa, è stato inoltre richiesto il supporto di un mezzo aereo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla base di Poggio Renatico. Dopo circa un ora il naufrago è stato raggiunto da un’altra motonave, la Leevsten, che si trovava a poca distanza dal luogo dell’incidente trovando il diportista sulla propria scialuppa di salvataggio. Alle 17,30 circa è giunta sul posto la motovedetta CP 802 , che ha trasbordato il naufrago a bordo dell’unità SAR. L’uomo, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato assistito dall’equipaggio e riportato a terra sano e salvo. Intanto, sono in corso le indagini della Guardia Costiera per determinare le cause dell’affondamento del catamarano, su un fondale di circa 800 metri. Per il diportista, per fortuna, un’altra avventura da raccontare.

