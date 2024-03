Catalogna, Pogacar “straccia” tutti in salita 

I numeri di Tadej Pogacar sono semplici: quattro corse disputate sinora, un terzo posto (alla Milano-Sanremo), un secondo (lunedì nella prima tappa a Sant Feliu de Guixols, dove gli sono mancati cinque metri per trionfare), e due primi (uno al debutto, nella Strade Bianche). Il secondo l’ha colto ieri alla Volta a Catalunya che si arrampicava nella pioggia e nella neve da Matarò sino a Vallter 2000, dopo 186 km. Lo slovena della Uae Emirates ha staccato tutti a 8 km dalla conclusione, precedendo di 1’22” il basco Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e il russo Alexsander Vlasov (Bora-Hansgrohe), che adesso lo seguono in classifica quando mancano cinque tappe alla conclusione, prevista come sempre a Barcellona. La terza si corre oggi, da Sant Joan de les Abadesses a Port Ainé (176,7 km) con arrivo al termine di un’ascesa di 18 km al 6,7% ma anche due dure salite in precedenza. Ieri il primo italiano all’arrivo è stato Lorenzo Fortunato (Astana), 16° a 2’24” dal vincitore.

