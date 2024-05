Catalogna, i socialisti superano gli indipendentisti 

Barcellona. Secondo gli exit poll di Sigma dos per la Tve, la televisione pubblica spagnola, i socialisti del Psc vincerebbero le elezioni politiche in Catalogna, con 37-40 seggi dei 135 del Parlamento regionale. Gli indipendentisti di Junts per Catalunya vengono dati indietro, al secondo posto, con 33-36 scranni, davanti a Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), che otterrebbero 24-27 deputati diventando la terza forza politica, se i numeri del sondaggio venissero confermati dai dati reali.

Giù dal podio del gradimento, l'estrema destra di Vox che, con 10-11 scranni, finirebbe al quinto posto, superata anche dal Partito Popolare (9-12 seggi). Ecco poi la forza anticapitalista e indipendentista Cup, che confermerebbe la sua rappresentanza con 6-8 seggi, in sostanziale pareggio con En Comun Podem, con 6-7 seggi. Il partito liberale Ciudadanos, che nel 2017 fu la prima forza politica nella regione, resterebbe fuori dal Parlamento catalano non superando la soglia del tre per cento. Lo sbarramento non è stato un problema per gli anti-islamisti di Aliança Catalana, altro partito di estrema destra che entrerebbero nella Camera catalana con tre scranni.

Salvador Illa, intercettato dai giornalisti mentre si recava nella sede del Psc a Barcellona prima della chiusura delle urne prevista per le 20, ha detto: «Abbiamo sensazioni positive».

