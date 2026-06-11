Catalogna, cercasi Ferrari 

Montmelò. Ferrari cercasi. Dopo il “mezzo disastro” di Montecarlo, dove Hamilton ha chiuso secondo grazie all’ottima qualifica e Leclerc è finito contro il muro, accusando problemi ai freni (e, in generale, difficoltà nella guida), il Cavallino vuole segnali positivi nel Gp di Catalogna di domenica al Montmelò. Soprattutto il monegasco spera di trovare giovamento nelle soluzioni alle quali la Scuderia avrebbe rinunciato nel Principato.

Attesisimo

Il più atteso però è - e non potrebbe essere altrimenti - Kimi Antonelli. Il 19enne di Bologna, capofila del mondiale, reduce da cinque successi di fila e pilota di una Mercedes che si sta dimostrando la monoposto più completa, in conferenza ha raccontato del periodo difficile vissuto nel 2025, durante le tappe europee, quando incappò in diversi ritiri: «Un anno fa ho avuto un momento in cui ho dubitato di me stesso. Ma ora non è più così. Si matura come piloti, ma anche come persone. Quel periodo mi ha permesso di conoscermi meglio e sono grato che ci sia stato». Il presente é Barcellona e «questo fine settimana sarà interessante per capire il potenziale del pacchetto portato in Canada, dove c'erano condizioni particolari». A Montreal le temperature condizionarono la resa della W17 e per questo, ha spiegato, «ora vedremo quanto può darci. Il titolo? Per ora non ci penso, so dell'opportunità che c'è e voglio capitalizzarla».

Il programma

Oggi le prime prove libere alle 13.30 e alle 17, domani la terza sessione alle 12.30 e le qualifiche alle 16. Domenica il Gp alle 15, tutto in diretta su Sky Sport.

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