In Catalogna non è in gioco solo il rinnovo del Parlamento regionale e il futuro governatore e un eventuale cambio di ciclo nella regione. Il voto di oltre 5,7 milioni di elettori, oggi, avrà un inevitabile impatto sulla tenuta del governo progressista di Pedro Sanchez, dipendente dagli appoggi dei partiti catalanisti. E per la possibile avanzata dell’ultradestra.