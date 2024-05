Catalogna, alla vigilia  tiene banco il mercato  

Montmelà. La scelta per il futuro compagno di Francesco Bagnaia nel team ufficiale Ducati e l'emozionante annuncio del ritiro di Aleix Espargaro a fine stagione hanno tenuto banco nella conferenza stampa dei piloti MotoGP al Montmelò, dove si corre la sesta gara dell'anno. Un sedile per tre, quello del mezzo più performante del lotto: oltre a Enea Bastianini, che punta alla conferma, in lizza Jorge Martin e Marc Marquez. Martin guida una Desmosedici del team Prima-Pramac di fatto sovrapponibile alla versione factory, mentre Marquez corre con il team Gresini e la versione 2023. Ha il posto assicurato Bagnaia, che può concentrasi sulla gara. L'anno scorso il campione del mondo rimase coinvolto in una terribile caduta al via, quando fu investito dalla moto di Binder: «L'incidente? Non mi condizionerà. Le Aprilia sono le moto da battere».

Aprilia che nel 2025 dovrà sostituire Aleix Espargaro, che ha ufficializzato il ritiro. «Fisicamente mi sento ancora competitivo, ma la mia testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia. Grazie ad Aprilia, gli ultimi due anni sono stati un sogno» ha spiegato il pilota spagnolo, che il prossimo 30 luglio compirà 35 anni e corre dal 2017 nella massima cilindrata con la casa veneta, con un bottino di tre GP vinti, una vittoria nella Sprint (a Barcellona 2023), tre pole e 10 podi. Oggi alle 10.40 le prime libere.

