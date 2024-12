Cataldi: «Bove, te l’avevo detto...» 

Il suo gol ha permesso alla Fiorentina di battere il Cagliari per 1-0 e conquistare l'ottava vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il record del 1960; poi Danilo Cataldi ha dedicato in maniera particolare (col numero 4 con la mano, il disegno del cuore e «te l'avevo detto» davanti alla telecamera) il gol a Edoardo Bove: «Stamattina gli ho scritto “guarda la televisione perché la metto sotto l'incrocio”, mi ha detto “no, impossibile” e invece… Lui comunque sta bene, e questa vittoria è fondamentale per noi», ha sottolineato il centrocampista della Fiorentina. «È andata bene, alla fine il gol ha portato i tre punti. Era una gara cruciale per noi, sono davvero entusiasta perché la Fiorentina è lì dove merita di essere».

L’allenatore

Il gol con dedica di Cataldi a Bove ha emozionato Raffaele Palladino. «Mi sono venuti i brividi nel rivedere la scena finale. I tifosi sono stati incredibili, verso di noi e nei confronti di Bove. Abbiamo affrontato il Cagliari con grande rispetto», tiene a precisare l’allenatore della Fiorentina. «Questo è un gruppo straordinario che lavora ogni giorno per crescere. Si è creata un'alchimia speciale, e oggi siamo stati solidi nel portare a casa i tre punti». Poi, sempre sulla partita contro il Cagliari: «Nel primo tempo abbiamo interpretato la gara in modo perfetto, senza correre rischi e mettendo il Cagliari sotto pressione, anche se non siamo riusciti a chiuderla. Nel secondo tempo invece siamo stati più disordinati, più per demeriti nostri che per meriti del Cagliari».

