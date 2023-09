catalana in a, nuoro retrocede 

Dopo 49 anni di storia, la Catalana approda nella serie A di baseball, dove raggiunge il Cagliari e regala alla Sardegna un clamoroso bis. Ieri gli algheresi, che in casa avevano vinto 5-4 e 3-1 le prime due gare playoff col Verona, in Veneto hanno reagito alla sconfitta per 2-9 in gara3, disputata sabato, e chiuso i conti aggiudicandosi in rimonta gara4: sotto 5-0 dopo il 1º inning, hanno siglato i due punti decisivi nel 9º con Riesta e Leonardo D’Amico su valida di Luis Bullon D’Amico. «Dopo 6 anni di B chiudiamo un cerchio, siamo felici», ha commentato il presidente Pierpaolo Deriu. «Nel 2022 siamo passati dal girone centrale a quello nord, ci davano per spacciati e invece eravamo arrivati ai playoff. Il 2023 è stato meraviglioso: 20 vittorie su 28, di cui 15 consecutive in casa, ringrazio i tecnici Vasquez Tapanes e Farina Garcia, determinanti, e i ragazzi, che si sono allenati come non mai”.

Intanto, nella A di baseball il Cagliari ha battuto il Padova 1-4 e 2-7 e conservato il 2º posto nel girone H, mentre i playout dell’A2 di softball col Lucca sono stati fatali al Nuoro, retrocesso in B dopo essere sceso dall’A1 nel 2022: le nuoresi si sono arrese 4-6 nella “bella”. Resta in C di baseball la Shardana, eliminata ai playoff dal Grosseto (13-3 dopo il 22-0 di Iglesias). Brilla infine il lanciatore iglesiente Mattia Sireus, in ritiro con la Nazionale maggiore sperando di volare all’Europeo. ( v.ch. )

