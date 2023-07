Catalana finalmente a casa: vittoria sul nuovo diamante 

È finita con la vittoria della Catalana sull’Avigliana per 12-11 la combattuta partita inaugurale del diamante di “Maria Pia” ad Alghero. Il ritorno a casa degli algheresi, che stavano disputando i match interni del Campionato nazionale di Serie B al Comunale di Sassari, si è concretizzato ieri pomeriggio col taglio del nastro a cui hanno partecipato, oltre a Pierpaolo Deriu e Lucio Silvetti, rispettivamente numero uno dei biancoblù e della Fibs Sardegna, anche Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale, e la vice sindaca Giovanna Caria. Oggi, alle 11, si replica col secondo incontro della serie valido per la 11ª giornata.

Nella serie A di baseball, weekend di riposo per il Cagliari, che sabato tornerà in campo a Iglesias contro l’Athletics Bologna. Stessa sorte nella A2 di softball per il Nuoro appena insignito della stella al bronzo per merito sportivo. Il Banco, dopo un weekend di pausa, sabato sarà impegnato a Legnano.