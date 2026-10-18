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Youth Olympic Games
19 ottobre 2026 alle 00:21

Casula e Mudu, due amici a Dakar 

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Un salto nel futuro. Le convocazioni degli atleti italiani (anche se di fatto la rappresentativa è continentale) per gli Youth Olympic Games 2026, diramate dal Coni, hanno rivelato la presenza di due atleti sardi. Due giovanissimi (tra l’altro ex surfisti e amici tra loro) ma soprattutto espressione di due sport emergenti, da poco entrati a far parte della famiglia olimpica, come il Breaking (la break dance ha debuttato a Parigi 2024) e lo Skateboard (presente da Tokyo 2020).

Leonardo Casula, 15 anni, di Serdiana, si è conquistato il diritto di essere uno dei tre europei e l’unico italiano nella break dance. Campione italiano, l’allievo di Yaio Cogoni alla Black Star di Quartu ha superato le qualificazioni nelle prove disputate in Portogallo e in Australia. Alessandro Mudu è ancora più giovane, ma i suoi 12 anni (ne compirà 13 a dicembre, nello skateboard sono tutt’altro che un’eccezione. Ai Giochi di Tokyo, Momiji Nishiya vinse l’oro olimpico nello street a 14 anni e la seconda classificata, la brasiliana Rayssa Leal, ne aveva 13. Mudu è di Uta, si allena sotto la guida dell’allenatore Lello Cocco (delegato regionale per lo skate della Federazione Italiana Sport Rotellistici) e ha già rappresentato l’Italia ai recenti Giochi del Mediterraneo di Taranto, dove era il più giovane in gara. I Giochi Olimpici Estivi Giovanili, che tornano dopo la forzata assenza del 2022 per la pandemia, si svolgeranno a Dakar (ma anche a Diamniadio, sede del Villaggio Olimpico, e Saly), in Senegal. ( c.a.m. )

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