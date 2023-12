Casula e Cannavera ancora campioni sardi 

Per la quarta volta su quattro edizioni Matteo Casula e Alessandro Cannavera trionfano ai Campionati Assoluti Sardi di padel, mentre nel femminile prima affermazione di Silvia Abis e Stefania Carmelita. La settimana di gare al Padel Sassari Park, al primo anno di organizzazione dell'evento, ha riunito i migliori giocatori isolani: 52 iscritti nel tabellone maschile, 25 nel femminile e 28 nel misto. Fra gli uomini, Casula-Cannavera (già vincitori nel 2019, 2021 e 2022, nel 2020 non si giocò per il Covid) hanno superato in finale 7-5 6-3 Vincenzo Di Mauro e Luciano Razzuoli. È finito invece 6-2 6-3 l'ultimo atto del quadro femminile, dove Abis-Carmelita si sono imposte su Claudia Cuccu e Francesca Piu dopo che entrambe le coppie avevano dovuto ricorrere al terzo set per vincere in semifinale. Piu, miglior titolata fra le donne avendo vinto nel 2019 e 2022, ha conquistato il tabellone misto assieme a Matteo Casula, confermandosi rispetto al 2022: 6-4 6-2 su Alessandro Panu e Ilaria Nali.