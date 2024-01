Casula alla Rinascente e Floris a “Cagliari che legge” 

Via Roma

Non si arresta il tour di presentazioni del saggio di successo “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” di Francesco Casula (Grafica del Parteolla). Il prossimo incontro con l’autore è il programma stasera, a Cagliari, alle 17, a La Rinascente di via Roma 143. Casula sarà accompagnato da Giuseppe Melis e Paolo Cossu. Mentre venerdì prossimo, 19 gennaio, si tocca quota 180 presentazioni ad Assemini (alle 17) alla Biblioteca comunale di via Cagliari 16. Organizza l’Università della Terza Età di Assemini.

Biblioteca/1

Venerdì per la rassegna Cagliari che legge - Casteddu chi ligit, la scrittrice Patrizia Floris presenta “Quello che nasconde il mare” (Amico Libro). L’appuntamento è alle 17 nella biblioteca comunale di Is Mirrionis, in via Montevecchio 29.

Biblioteca/2

Tutto è pronto per il nuovo ciclo di incontri invernali nella biblioteca Anselmo Spiga a San Sperate: si comincia venerdì alle 18 con Giovanni Gusai e il suo romanzo “Il bordo del mondo” (Sem), dove in una Nuoro delle periferie si intrecciano tante storie di personaggi diversi tra loro, ciascuno con la sua personale disperazione che sembra incomunicabile, solo all’apparenza.

Caesar’s Hotel

L'attrice e scrittrice Antonella Ferrari presenta sabato a Cagliari il suo nuovo libro "Comunque mamma. Storia di una ferita ancora aperta”. Le problematiche di chi convive con la sclerosi multipla saranno al centro di un incontro pubblico condotto dall’autrice con la giornalista Cristiana Aime a partire dalle 10.30 al Caesar’s Hotel, in via Darwin. Organizza l'associazione Volontariato sclerosi multipla Sardegna Odv. (gr. pi)

