Casu: «Umanizzare le tecnologie» 

«Vivere è aprire una porta dopo l’altra», diceva Maria Lai, «per vedere che cosa ci riserva l’imprevedibile». E se lo diceva lei, una delle artiste più grandi che la Sardegna abbia mai avuto, deve essere vero. Domani, a Cagliari, alle 17, nella basilica di San Saturnino, Francesco Casu parlerà anche di lei, l’autrice dei telai e dei libri cuciti, della sua curiosità verso le tecnologie, e di come, finché non sono un orpello per vantarsi di essere innovativi, le tecnologie possono davvero trasformare la fruizione delle opere d’arte. Con la lectio “Le humanities come fondamento dell’umanizzazione delle tecnologie” per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, il regista multimediale darà forma e sostanza all’auspicio dell’artista di Ulassai, scomparsa dodici anni fa.

Il motto

«Il mio motto», afferma il regista, nato a Cagliari 59 anni fa, progettista di spazi museali interattivi, è «umanizzare le tecnologie», ovvero usarle per estendere le capacità umane. Spesso l’uso della tecnologia negli spazi museali e culturali, sostiene il media design, è superficiale e «non integrato». Si tende a utilizzare gli strumenti digitali in modo meccanico -infopoint, schermi, audioguide- senza un reale dialogo con l’ambiente espositivo. Ciò che serve, invece, è progettare un’esperienza sensoriale coinvolgente.L’approccio corretto, secondo Casu, è pensare l’interazione con gli spazi e gli oggetti fin dall’inizio, trasformando il luogo espositivo «in un’interfaccia immersiva e responsiva». L’utente non deve essere solo uno spettatore, e il museo non può limitarsi a contenere e conservare cose. Al contrario, deve accendere la curiosità dei visitatori, sollecitare il desiderio di conoscere e approfondire: «Il nostro compito è creare situazioni in cui le persone vivano un’esperienza, e non solo ricevano informazioni passivamente». Nella Casa Museo di Salvatore Cambosu a Orotelli, paese natale dello scrittore e giornalista, gli oggetti si animano come in un teatro che trasporta i visitatori nell’isola dei primi del Novecento, restituendo un profilo vivido dell’autore di “Miele amaro”. Non ancora aperto al pubblico, il Museo Cambosu non è l’unico di cui Casu ha curato gli aspetti interattivi e multimediali. Ispirandosi alle stesse idee, ha allestito il Museo multimediale del Canto a tenore a Bitti e il Museo Turcus e Morus (ovvero delle incursioni barbaresche in Sardegna) a Gonnostramatza.«Ciò che bisogna evitare», conclude il regista, «è il manierismo tecnologico: le installazioni immersive, che puntano più alla spettacolarizzazione che all’esperienza culturale autentica».

