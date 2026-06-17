Casu sarà Oberaju: «Troppo onore,  servirò il Gremio» 

Il Gremio dei Contadini si prepara a celebrare la Natività di San Giovanni Battista, patrono della corporazione, con tre giornate di appuntamenti religiosi e tradizionali.

La festa prenderà il via il 23 giugno con il trasporto della bandiera dalla casa di Salvatore Carta, Oberaiu Majori uscente, alla chiesa di Santu Giuanni de Froris, dove alle 19 sarà celebrata la messa della vigilia. Il giorno successivo, solennità della Natività di San Giovanni Battista, sono previste le celebrazioni eucaristiche delle 7.30 e delle 19. Il 25 giugno, dopo la messa in suffragio dei soci defunti, la bandiera lascerà la chiesa per raggiungere l’abitazione di Maurizio Casu, sancendo ufficialmente il passaggio delle consegne. Per il neo presidente si tratta di una nomina vissuta con profonda emozione.

«Troppo onore per me, qualcosa per cui non mi sento all’altezza, e non per falsa modestia – racconta Casu –. Fin da bambino ho sempre visto questa carica come la massima espressione della spiritualità della città. Quando ho ricevuto la nomina è stato un colpo al cuore». Casu guarda al nuovo incarico come a un servizio verso il Gremio e la sua storia secolare. «Vivrò questo ruolo al servizio del Gremio dei Contadini. Le ricerche che porto avanti da anni mi aiutano a comprendere ancora di più il significato di questa tradizione: essere Oberaiu significa sentirsi un tassello di un puzzle che racconta oltre cinquecento anni di storia, fede e identità cittadina». ( m. g. )

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